Monster Hunter World: oggetti in regalo per celebrare le vendite eccellenti

Monster Hunter World continua a vendere senza sosta. Stando agli ultimi dati comunicati da Capcom, il gioco base ha sorpassato quota 15 milioni di copie vendute, mentre l'espansione Iceborne è stata acquistata 4,5 milioni di volte.

Risultati strabilianti, che Capcom ha deciso di festeggiare facendo dei regali a chi ha reso possibile un successo di tale portata, ovvero i cacciatori che hanno investito il proprio denaro nell'acquisto del gioco e del contenuto scaricabile: tutti i giocatori di Monster Hunter World che effettueranno il log-in entro il 13 febbraio potranno ottenere il 15 Million Celebration Item Pack; i possessori di Iceborne riceveranno anche il 4 Million Celebration Item Pack.

15 Million Celebration Item Pack (Monster Hunter World)

15 Ancient Potion

15 Great Sushifish

15 Silver Egg

10 Heavy Armor Sphere

5 Gold Wyverian Print

4 Million Celebration Item Pack (Monter Hunter World: Iceborne)

40 Lifepoweder

10 Gourmet Voucher

10 Heavy Armor Sphere

5 Golden Egg

1 Celestial Wyverian Print

Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di ottenere tutti questi oggetti, che si riveleranno particolarmente utili durante i vostri viaggi e le cacce ai mostri più coriacei. Ne approfittiamo per ricordarvi che di recente il Rajang è arrivato su Monster Hunter World: Iceborne per PC . Il supporto a tutte le versioni verrà sincronizzato a maggio