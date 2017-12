Monster Hunter World: oltre due ore di gameplay dalla beta per PlayStation 4

Oggi 9 dicembreha finalmente dato il via alla fasedi, accessibile esclusivamente ai giocatori in possesso di unae con una sottoscrizione aattiva.

Per l’occasione, il nostro Alessandro Bruni è andato a caccia di mostri per oltre due ore a partire dalle ore 18:00, in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube. Ha mostrato le fasi iniziali del gioco, la creazione del personaggio e dei Palico e si è subito cimentato nelle prime cacce, che lo hanno portato ad affrontare mostri come il Barroth, il Diablos, l’Anjanath e a cooperare assieme ad alcuni membri della community. Il risultato è il lunghissimo video gameplay che trovate in apertura di notizia. Buona visione, e non dimenticate di farci sapere cosa ne pensate della beta dell'atteso hunting game nei commenti!

Vi ricordiamo che Monster Hunter World sarà disponibile a partire dal 26 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, mentre su PC arriverà successivamente in una data non ancora specificata. Nel corso della conferenza d’apertura della PlayStation Experience 2017 è anche stata annunciata la collaborazione con la serie di Mega Man.