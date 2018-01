Monster Hunter World: oltre due ore di gameplay in compagnia di Francesco e Alessandro

Ieri 27 gennaio Francesco Fossetti e Alessandro Bruni hanno giocato per oltre due ore e mezza a, il nuovo hunting game diche in questi giorni ha letteralmente catalizzato tutta la loro attenzione (e quella di tantissimi giocatori).

Il risultato è il lunghissimo video gameplay che trovate in apertura di notizia. I due hanno dato il via alle danze andando subito a caccia del possente Anjanath, una nuova razza di brutali Wyvern introdotta proprio in questo capitolo. Si sono poi dedicati a tantissime altre attività, hanno illustrato le meccaniche di gioco e, come di consueto, hanno risposto alle molteplici domande poste dai fan in chat.

La trasmissione è andata in onda sui nostri canali Twitch e Youtube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi per ricevere una notifica prima dell'inizio delle dirette. La registrazione è inoltre fondamentale per interagire con la redazione e con gli altri membri della communtiy.

Monster Hunter World è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, mentre su PC verrà pubblicato nel corso del prossimo autunno. Nelle scorse ore Capcom ha annunciato il crossover con Street Fighter V, che introdurrà nel gioco Ryu e Sakura. Se siete appena entrati nel mondo di Monster Hunter potrebbero tornarvi utili i nostri consigli per iniziare e la nostra guida alle 14 armi a disposizione.