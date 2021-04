Monster Hunter World è solo online o si può giocare anche in single player?

Monster Hunter World è stato probabilmente uno dei punti più alti mai raggiunti dalla saga nei suoi lunghi anni di storia, insieme all'eccellente risultato ottenuto dal recente Monster Hunter Rise, e una delle sue caratteristiche peculiari è rappresentata dalla possibilità di giocare insieme ad altri giocatori in modalità multigiocatore online.

Andare a caccia di mostri e creature dalle dimensioni gigantesche insieme ai propri amici è infatti una delle attività più divertenti e appaganti del titolo Capcom, grazie anche al fatto che permette di elaborare strategie di attacco molto più elaborate ed efficaci, utili quindi ad abbattere con molta più facilità anche gli avversari più resistenti, i quali risultano talvolta soverchianti e impossibili da sconfiggere se affrontati in solitaria.

Nonostante questo, però, è importante sottolineare che Monster Hunter World è un prodotto che può essere tranquillamente giocato e completato totalmente in solitaria, e non richiede una connessione ad internet permanente per giocare. La modalità multigiocatore online è quindi solamente un extra, nient’altro che una modalità aggiuntiva inserita per permettere ai giocatori di collaborare tra loro per affrontare insieme sessioni di caccia che altrimenti risulterebbero estremamente impegnative.



