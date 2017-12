Monster Hunter World: orario di sblocco, immagini e dettagli per la Beta su PlayStation 4

Nella giornata odierna, la divisione giapponese diha rivelato le prime informazioni sulla Beta di, che ricordiamo essere in programma in esclusiva su PlayStation 4.

Innanzitutto, apprendiamo che la fase di test prenderà luogo a partire dal 9 dicembre alle ore 18:00 (orario europeo), e terminerà il 23 dicembre al medesimo orario. Parliamo, quindi, di tre giorni di prova, anche se Capcom si riserva la possibilità di apportare qualche cambiamento di programma. Per partecipare alla Beta, gli utenti dovranno essere obbligatoriamente in possesso di un abbonamento al PlayStation Plus.

La fase di test non sarà giocabile offline: Capcom, infatti, intende mettere alla prova i server e la connettività mondiale sorretta dall'infrastruttura di gioco. Dovrete essere quindi sempre online, ma ciò non vuol dire che non potrete affrontare le missioni in solo, o che dobbiate necessariamente effettuare matchmaking prima di iniziare a giocare.

Una volta avviato il contenuto di gioco, potrete scegliere il nome del vostro personaggio e del vostro compagno palico, ed in seguito scegliere uno tra i 6 modelli predefiniti per entrambi (un editor di creazione completo sarà inserito nella versione finale del gioco). Escluso l'avanzamento nelle quest, la Beta non salverà altri tipi di contenuto.

Una volta terminata la creazione del personaggio, potrete provare le armi in un'area adibita alla pratica, ed in seguito prendere parte alle quest da leader o da semplice companion. La lingua italiana è supportata già dalla Beta e, per comunicare con i vostri compagni, potrete utilizzare la chat scritta e vocale, ma anche tramite emoticon e gesture. Per giocare con un vostro specifico amico, sarà necessario che questo conosca il codice della missione a cui volete partecipare. Non è possibile entrare in missione in corso, né mandare via dal gruppo chi già vi sta partecipando (sarà possibile farlo, invece, nel gioco finale).

Le quest affrontabili saranno in tutto tre: le prime due ambientate nell'Antica Foresta, e la rimanente nel Wildspire Waste. Al termine delle missioni, il vostro gameplay sarà valutato tenendo conto di una serie di fattori, e potrete inoltre ricevere alcuni extra, tra cui diversi consumabili e un facepaint che potete ammirare tramite le immagini riportate in calce.

Monster Hunter World uscirà su PS4 e Xbox One il 26 gennaio 2018, mentre arriverà su PC in un secondo momento.