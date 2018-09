Monster Hunter World: parte oggi il Festival Raccolto d'Autunno

A partire da oggi è ufficialmente attivo il Festival Raccolto d'Autunno di Monster Hunter World, il quale include nuove missioni e ricompense bonus esclusive per tutti i partecipanti.

"Ammira le nuove decorazioni e lo staff vestito con abiti autunnali. Inoltre, anche l'Assistente e il tuo Poogie potranno indossare dei costumi speciali. Per tutta la durata dell'evento, quasi tutte le missioni evento precedentemente rilasciate, incluse le missioni esclusive del festival, verranno rese disponibili. Il bonus di accesso giornaliero e le richieste limitate offriranno delle sorprese molto speciali! In aggiunta a ciò, potrai ottenere oggetti ed equipaggiamento unici.Per tutta la durata dell'evento, saranno disponibili (oltre alle missioni esclusive del festival) quasi tutte le missioni evento precedenti. Ci saranno alcune eccezioni, ma questa sarà l'occasione ideale per recuperare i materiali di equipaggiamento speciale che ancora non hai ottenuto!"

Il Festival Autunnale durerà fino al 4 ottobre ed è attivo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per quest'ultima piattaforma, Capcom ha pubblicato ieri un nuovo aggiornamento che migliora il supporto per il mouse. Monster Hunter World per Windows ha superato le aspettative del publisher ed ha permesso alla casa di Osaka di registrate ottimi profitti durante il trimestre che va dal primo luglio al 30 settembre.