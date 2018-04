Monster Hunter World: la patch 2.01 in arrivo tra pochi giorni risolverà il bug dell'arco

La Patch 2.0 dipubblicata la scorsa settimana ha introdotto il temibilee tanti bilanciamenti alle armi di gioco.

Tra le tante, è stata anche applicata una modifica all'attacco perforadraghi dell'arco, al fine di correggere un bug che permetteva di eseguirlo oltre l’angolo limite. Questo intervento ha però scatenato a sua volta un altro bug che spesso impedisce al personaggio di girarsi nella direzione corretta del tiro, in particolare quando il bersaglio viene allineato al reticolo di mira in maniera rapida e il perforadraghi viene lanciato. Tale problema verrà risolto con l'aggiornamento 2.01 che verrà pubblicato nel corso della prima settimana di aprile. Anche se il personaggio non sarà rivolto verso la direzione di tiro, il reticolo di mira potrà comunque essere orientato in quella direzione.

Verrà inoltre sistemato anche un altro bug che altera l'ordine degli oggetti nella barra oggetti nel corso delle missioni arena. Per l'occasione, verranno applicati alcuni cambiamenti alle funzionalità di gioco:

Partendo dalla posizione predefinita, l’ordine della borsa oggetti nei dettagli dell’equipaggiamento sarà da sinistra a destra. Dopo di essi, appariranno gli oggetti in dotazione standard nell’ordine da sinistra a destra: Cote, Rete di cattura, Canna da pesca, Spiedo barbecue. Gli ultimi oggetti saranno gli strumenti dedicati, da sinistra a destra

Cosa ve ne pare di questi cambiamenti? Anche voi avete riscontrato questi bug? Monster Hunter World è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Vi ricordiamo che dal 6 al 19 aprile si terrà il Festival Fiori di Primavera, evento stagionale che si svolgerà nella Caccia celeste di Astera. Durante l'evento i cacciatori potranno ottenere nuovi equipaggiamenti, usufruire di tanti sconti e andare a caccia del Deviljho temprato.