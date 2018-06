Monster Hunter World, patch 4.01: novità per ricerca rapida e taglie, torna Kulve Taroth

Capcom continua a supportare Monster Hunter World, il suo titolo di maggior successo di quest'anno, pubblicando la patch 4.01 su PlayStation 4 (92 MB) e la 4.0.0.1 su Xbox One (79 MB).

Questo aggiornamento non introduce nuove funzionalità, limitandosi a rendere meno restrittive le condizioni di ricerca della Partita rapida e modificando i titoli delle taglie al fine di farle corrispondere ai testi originali giapponesi. A seguire trovate il changelog ufficiale condiviso dalla compagnia giapponese.

Le condizioni di ricerca della funzione "Ricerca rapida" sono state rese meno restrittive: se sei GC 100 o superiore, potrai essere messo in sessioni di giocatori tra GC 100 e GC 999;

I titoli delle taglie in tutte le lingue sono stati modificati per corrispondere al giapponese. I nomi delle taglie ora includono l'obiettivo principale, in aggiunta al tipo di missione (caccia, uccisione o cattura). Esempi: Uccisione ⇒ Uccisione: Gran Jagras; Caccia ⇒ Caccia: Gran Jagras; Caccia grossa ⇒ Caccia: Gran Jagras; Cattura ⇒ Cattura: Gran Jagras;

Risoluzione bug di entità minore.

Capcom ha poi fatto chiarezza su alcune modifiche introdotte con l'aggiornamento 4.0 di due settimane fa, che non vennero notificate ai giocatori. Innanzitutto, Lunastra e Teostra sono stati aggiunti alla pool di taglie di minaccia livello 3. Inoltre, tutte le taglie di minaccia livello 3 offrono ora la stessa possibilità di avere slot di ricompense speciali. I valori corrispondono adesso a quelli utilizzati per il Vaal Hazak, i quali erano i più alti (la probabilità di slot di ricompense speciali per il Vaal Hazak resta invariata).

Segnaliamo, inoltre, che da oggi 15 giugno è nuovamente disponibile l'assedio al Kulve Taroth! La missione "Un'occasione d'oro" sarà disponibile fino alle ore 2:00 di venerdì 22 giugno e, come le altre volte, ha un livello di 9 stelle e richiede un Grado Cacciatore pari a 16 o superiore. Sarà possibile ottenere le Relic Weapons (varianti dorate delle armi già esistenti, con statistiche diverse) e i materiali per creare le armature Kulve Taroth α e Kulve Taroth β per il cacciatore e il Kulve Taroth Set α per il compagno Palico.

Ricordiamo che Monster Hunter World è attualmente disponibile solo su PlayStation 4 e Xbox One. I giocatori PC dovranno continuare a pazientare fino al prossimo autunno.