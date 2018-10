Monster Hunter World PC: l'Assedio di Kulve Taroth arriva a novembre

Capcom ha annunciato l'arrivo del terzo aggiornamento di Monster Hunter World per PC, disponibile dal 30 ottobre, questo Major Update includerà anche l'Assedio a Kulve Taroth, accessibile dal 2 al 15 novembre.

Di seguito, il changelog cos come diffuso da Capcom:

"Per la prima volta su Steam, l'assedio di Kulve Taroth sarà disponibile per un periodo limitato, a partire dalle ore 00:00 di venerdì 2 novembre (tempo universale coordinato) alle ore 15:00 di giovedì 15 novembre. Partecipa a una sessione assieme ad altri cacciatori e distruggi le corna di Kulve Taroth, un drago anziano dal manto dorato. Come ricompensa per aver completato l'assedio, riceverai delle "armi da valutare", e potrai ottenere nuovi materiali da forgiare, armi uniche e i "buoni bushi" per l'equipaggiamento del tuo Compagno."

Il "Buono modifica del personaggio" sarà disponibile nello Store, e consentirà ai giocatori di modificare il sesso e l'aspetto del proprio personaggio.

Aggiunte e modifiche

Aggiunta la "Modalità HDR" nelle impostazioni del display

Modificate alcune impostazioni per la tastiera, come ad esempio differenti funzioni per ogni tasto.

Aggiunta una nuova opzione che permette ai giocatori di utilizzare le scorciatoie da tastiera (tasti numerici da 1 a 8)

Correzioni di bug

Risolto un problema in cui alcune texture nei filmati o durante la creazione del personaggio non venivano ottimizzate

Risolti bug minori

La versione più recente di Monster Hunter World è la numero 154766. È possibile verificare la versione controllando il numero che apparirà nell'angolo in alto a sinistra avviando il gioco in modalità finestra. Si ricorda che l'abbinamento con altri giocatori è possibile solo con coloro che hanno la stessa versione del gioco.