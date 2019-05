Monster Hunter World PC: al via l'evento di collaborazione con The Witcher

Alle 02:00 di questa notte Capcom darà ufficialmente il via all'evento crossover con The Witcher 3 nella versione PC di Monster Hunter World.

Geralt di Rivia, protagonista della serie di CD Project RED, approderà nel Nuovo Mondo in una missione esclusiva con elementi GdR ispirata a The Witcher 3. Assieme allo Strigo, faranno la loro comparsa anche i temibili Leshen, creature che si rifugiano nel cuore della foresta e che usano la loro magia per controllare la flora e la fauna.

L'evento crossover introdurrà un incarico speciale e una missione evento. Il primo, denominato Guai nella foresta antica, rimarrà disponibile per sempre e vi permetterà di controllare Geralt in persona. Portandolo a termine otterrete diverse ricompense: un oggetto speciale, un gesto, un nuovo sfondo per la tessera gilda, pose, titoli e i materiali per forgiare il set di armatura "Geralt α", la "Spada d'argento da Witcher" (spada e scudo), l'arma per compagni "Bastone maledetto α" e il set di armatura per compagni "Nekker α". La missione, inoltre, includerà finali multipli.

La missione evento Spirito della foresta sarà invece disponibile da venerdì 17 maggio a giovedì 30 maggio. Potrete aspettarvi una difficoltà simile a quella offerta dal livello Marcia della Morte di The Witcher 3: Wild Hunt. Se riuscirete a portarla a termine, guadagnerete i materiali necessari per costruire il set d'armatura "Ciri α" e le doppie lame "Zireael", oltre agli stili armatura di Geralt e Ciri.

Monster Hunter World, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, piattaforme sulle quali ha venduto 12 milioni d copie in totale. Nella notte si svolgerà anche un livestreaming dedicato all'aggiornamento primaverile.