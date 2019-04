Monster Hunter World PC: l'evento crossover con The Witcher 3 arriva a maggio

Capcom ha fatto sapere che l'evento speciale di collaborazione con The Witcher 3: Wild Hunt arriverà in Monster Hunter World per PC il prossimo 9 maggio, nell'ambito del sesto importante aggiornamento del gioco.

Il protagonista indiscusso della serie di CD Project RED, Geralt di Rivia, farà la sua comparsa nel Nuovo Mondo in una missione esclusiva con elementi GdR tratti da The Witcher 3, grazie ai quali verrà offerta un'esperienza di gioco inedita per l'hunting game. Assieme allo Strigo, giungeranno nel Nuovo Mondo anche i temibili Leshen, creature che vivono nel cuore della foresta e che usano la loro magia innata per controllare la flora e la fauna all'interno del territorio.

L'evento crossover porterà con sé un incarico speciale e una missione evento. Il primo, denominato Guai nella foresta antica, rimarrà disponibile per sempre e vi calerà nei panni di Geralt di Rivia in persona. Il completamento di questo incarico con finali multipli vi ricompenserà con un oggetto speciale, un gesto, un nuovo sfondo per la tessera gilda, pose e titoli. Vi permetterà inoltre di ottenere i materiali per forgiare il set di armatura "Geralt α", la "Spada d'argento da Witcher" (spada e scudo), l'arma per compagni "Bastone maledetto α" e il set di armatura per compagni "Nekker α".

La missione evento sarà invece denominata Spirito della foresta, e sarà disponibile da venerdì 17 maggio a giovedì 30 maggio. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, avrà una difficoltà simile a quella offerta da Marcia della Morte di The Witcher 3: Wild Hunt. Completando questa missione, otterrete i materiali necessari per realizzare il set d'armatura "Ciri α" e le doppie lame "Zireael". Sboccherete inoltre delle consegne per ottenere i materiali necessari per realizzare gli stili armatura di Geralt e Ciri.

L'evento crossover con The Witcher 3, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One fin dallo febbraio. In vista dell'approdo su PC, gli sviluppatori hanno assicurato di aver corretto tutti i bug riscontrati in passato sulle due console.