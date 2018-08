Monster Hunter World PC: la mod Special-K si aggiorna per ottimizzare l'uso della CPU

Il modder Kaldaien ha annunciato che la mod Special-K di Monster Hunter World per PC è stata aggiornata per ottimizzare l'utilizzo della CPU, risolvendo allo stesso tempo i problemi che causavano i crash del gioco in modalità fullscreen.

"La mod ora, per impostazione predefinita, limita i thread al numero di core logici presenti sul sistema", ha detto Kaldaien. "Può essere configurato per l'uso di core fisici o puoi disattivare completamente la funzione." Kaldaien sta inoltre "lavorando su vari miglioramenti" per l'esperienza di gioco, con ulteriori correzioni dell'aspect ratio nella lista delle "possibili funzionalità future".

La mod Special-K, dunque, si presenta a tutti gli effetti come un mod pack in grado di migliorare le prestazioni di Monster Hunter World per PC con una serie di aggiornamenti futuri pubblicati dallo stesso Kaldaien.

Ricordiamo che la mod Special-K (già disponibile anche per altri titoli come Yakuza 0 e Nier: Automata) introduce le seguenti funzioni:

Possibilità di catturare screenshot senza interfaccia utente

Mod per Texture e tasti

Pre-HUD ReShade

Soluzione al problema creato dal motore di gioco in modalità 'schermo intero esclusivo'

Capcom, dal canto suo, ha dichiarato di essere al corrente dei problemi di connessione riscontrati nella versione PC di Monster Hunter World, e che gli sviluppatori si sono messi al lavoro per risolverli il prima possibile.