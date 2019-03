Monster Hunter World: il PC è la seconda piattaforma dove ha venduto meglio

In quella che sembra profilarsi come una seconda "golden age" della compagnia nipponica, Capcom è riuscita negli ultimi tempi a riguadagnarsi la fama e la stima che storicamente contraddistinguevano la casa di Street Fighter e Resident Evil.

Oltre a tornare alla ribalta grazie alla sopraffina qualità dei suoi titoli più recenti, Capcom è tornata a farsi apprezzare anche per aver tenuto maggiormente in considerazione la community PC. Inizialmente visto come un settore non altrettanto proficuo quanto quello console, il mercato per Personal Computer si è al contrario dimostrato essere un terreno estremamente fertile, con i giocatori che hanno deciso di premiare le iniziative della compagnia acquistando in massa titoli come Resident Evil 2, Devil May Cry 5 e Monster Hunter World.

Proprio nel caso dell'acclamato hunting game, veniamo a scoprire tramite le dichiarazioni del marketing director Antoine Molant che la versione PC è stata la seconda più venduta tra tutte le edizioni del titolo (sembra scontato che sia stata l'edizione PlayStation 4 a prevaricare su tutte).

"Sentra entrare nei dettagli, è la seconda piattaforma dove Monster Hunter World ha venduto di più, rivelandosi quindi estremamente importante. Sebbene cerchiamo sempre di trattare gli utenti nel modo più equo possibile, le versioni console di Monster Hunter World erano quelle principali, mentre quella PC sarebbe stata pubblicata in un secondo momento. Questo in realtà ci ha aiutati sul fronte della promozione e del marketing. In alcuni paesi come Germania e Russia ha venduto estremamente bene. Tutto questo ci ha aiutati ad incrementare il nostro successo in Europa".

La via sembra segnata, quindi, e il franchise di Monster Hunter continuerà con ogni probabilità a fiorire su home console, sia in Giappone che in Occidente. Se siete interessati ad approfondire il gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Monster Hunter World, che ricordiamo essere disponibile su PC, PS4 e Xbox One.