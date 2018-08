Monster Hunter World PC e Street Fighter V in diretta su Twitch oggi 25 agosto

Per oggi sabato 25 agosto Everyeye Live ha in serbo per voi ben due differenti appuntamenti dedicati a Monster Hunter World e Street Fighter V: Arcade Edition.

A partire dalle ore 15:00 la redazione sarà in diretta sul canale Twitch con la versione PC di Monster Hunter World, pubblicata poche settimane fa. Nonostante qualche piccolo problemino tecnico, questa edizione del gioco è stata in grado di piazzare 2 milioni di copie in brevissimo tempo, portando a 10 milioni il numero di unità vendute dall'hunting game su tutte le piattaforme. Alle ore 17:00 ci sarà ad aspettarvi l'esperto di picchiaduro SchiacciSempre, che vi fornirà dei preziosissimi consigli su Street Fighter V: Arcade Edition. Il titolo di Capcom ha recentemente dato il benvenuto ai lottatori Sagat e G.

Le trasmissioni, com'è consuetudine, andranno in onda sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi per interagire con la redazione e con gli altri membri della nutrita community. Cliccando sul simbolo a forma di cuore, inoltre, potrete ricevere delle comode notifiche sul vostro dispositivo che vi avvertiranno dell'inizio delle dirette, così non rischierete di mancare agli appuntamenti.