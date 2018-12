Monster Hunter World per PC dà il benvenuto al Behemot di Final Fantasy

Capcom ha pubblicato il quinto aggiornamento per la versione PC di Monster Hunter World che ha introdotto il Behemot, mostro ben noto ai giocatori di Final Fantasy XIV e dell'intera serie di Square Enix.

Il Behemot è descritto come una portentosa belva proveniente da un altro mondo, le cui caratteristiche fisiche sembrano sfidare la natura. Potrete affrontarlo partecipando alla missione Visitatore di un altro mondo, disponibile presso l'assistente di Astera dopo aver completato storia principale (Grado Cacciatore 16 o superiore). Questo incarico speciale non ha una scadenza, pertanto prendetevi tutto il tempo necessario per portare a termine la campagna. Assieme al Behemot, è arrivata anche una nuova fauna endemica costituita dai Cactuar

Sconfiggendo il Behemot otterrete i materiali per costruire le nuove armi ed armature della collaborazione con Final Fantasy XIV, ovvero:

Nuova arma: Falcione insetto " Gae Bolg " + Kinsetto " Anima di Dragoon ".

" + Kinsetto " ". Nuova armatura: serie Drachen .

. Nuova armatura per compagni: serie Moguri α.

Tra le ricompense speciali dell'incarico sono inoltre compresi:

Gesto: Salto Final Fantasy XIV

Sfondo tessera gilda: Eorzea

Pose tessera gilda: Posa Dragoon e Hildibrand, ispettore gentiluomo

Titoli tessera gilda: Fantasy, Cristallo, Dragoon, Behemoth e XIV

Costume Poogie: Bacon Behemoth

Per celebrare l'uscita di questa collaborazione, Capcom ha introdotto un nuovo pacchetto oggetti chiamato Guerriero della luce, ottenibile come bonus di accesso giornaliero fino alle ore 00:59 del 28 dicembre.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che Monster Hunter World è disponibile all'acquisto anche su PlayStation 4 e Xbox One. Sulle due console è stata recentemente pubblicata una versione di prova gratuita.