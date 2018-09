Monster Hunter World per PC: il primo aggiornamento gratuito introduce il Deviljho!

Pochi minuti fa, Capcom ha annunciato che domani 6 settembre pubblicherà il primo grande aggiornamento gratuito per la versione PC di Monster Hunter World.

Per l'occasione, farà ufficialmente il suo debutto il Deviljho, un grande mostro che a causa del suo metabolismo accelerato è sempre alla ricerca di una preda. È estremamente violento ed è noto per la sua abilità di azzannare e scuotere altri mostri. Uccidendolo, potrete costruire le armi del Deviljho e i set d'armatura Vangis α e β (visibili in galleria). Verrà aggiunto anche un nuovo strumento dedicato, il Mantello antidrago.

Questo mostro invaderà le missioni di livello 6-7 stelle e le spedizioni di alto grado in seguito al completamento della ricerca speciale della "Rathian ???" nella storia principale. L'incarico speciale verrà quindi sbloccato una volta che determinati requisiti saranno soddisfatti.

Stando alle parole di Capcom, questo aggiornamento risolverà anche i rimanenti problemi di rete che causano la comparsa di messaggi d'errore. In caso di disconnessione, l'host potrà ricollegarsi finché nella sessione rimarrà almeno un utente guest. Per una lista completa degli alti bug che verranno risolti, vi consigliamo di consultare il changelog ufficiale.

Ricordiamo che Monster Hunter World è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Grazie all'uscita su quest'ultima piattaforma, il titolo ha sfondato il muro delle 10 milioni di copie distribuite.