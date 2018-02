Monster Hunter World: la prima quest evento di Street Fighter partirà il 16 febbraio

Dopo il nuovo aggiornamento di Monster Hunter World , Capcom ha svelato le date dei prossimi eventi speciali che verranno proposti all'interno del gioco. Le quest dedicate a Street Fighter partiranno il 16 febbraio.

A questo indirizzo potete consultare il calendario completo con tutti gli eventi speciali in arrivo su Monster Hunter World fino al 22 febbraio: fra questi, la speciale missione con cui sbloccare il costume di Ryo sarà disponibile a partire dal 16 febbraio. Rimanendo in tema con la partnership di Street Fighter, ricordiamo che in futuro verrà resa disponibile anche una quest evento per sbloccare il costume di Sakura, ma ulteriori dettagli sulla data di inizio verranno svelati solo in seguito.

