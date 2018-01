Monster Hunter World: il produttore spiega i motivi del ritardo della versione PC

Mancano poco più di due settimane all'uscita disu console. I giocatori PC, purtroppo, hanno recentemente scoperto che dovranno attendere più tempo del previsto prima di mettere le mani sull'atteso hunting game.

La versione per Personal Computer, infatti, verrà pubblicata nel corso dell'autunno, e quest'oggi il produttore del gioco Ryozo Tsujimoto ha spiegato i motivi che hanno spinto Capcom a posticiparne l'uscita.

"Per il nuovo Monster Hunter della serie principale, il nostro primo titolo per PC, vogliamo assicurarci di fare le cose per bene", ha dichiarato in un'intervista concessa a GamesRadar. Ha poi continuato: "Quindi, piuttosto che sottrarre risorse allo sviluppo delle versioni console, abbiamo deciso di rimandarla in modo da concentrarci completamente su di essa successivamente. Vogliamo prima lanciare le versioni console, poi ci prenderemo il tempo necessario per realizzare la migliore versione PC possibile".



"C'è del lavoro extra da fare su PC. Sia sul PSN che su Xbox Live è possibile utilizzare il sistema di matchmaking first party, non bisogna far altro che attivarlo nel gioco. Su PC dobbiamo lavorare di più per fare in modo che il nostro sistema di matchmaking funzioni a dovere. Per questi motivi, speriamo che ai giocatori PC non dispiaccia attendere più tempo del previsto, che sfrutteremo per ottimizzare al meglio l'esperienza".

Monster Hunter World verrà pubblicato su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio 2018. Il 17 gennaio prenderà il via la terza Open Beta, che metterà a disposizione una nuova quest nella quale i giocatori dovranno dare la caccia al Nergigante. Quest'oggi, inoltre, è stato annunciato che il titolo non verrà supportato tanto a lungo come i Games as a service.