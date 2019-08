Monster Hunter World in promozione su Steam: sconto del 50% per un periodo limitato

Per un periodo di tempo molto limitato, i videogiocatori PC interessati a Monster Hunter: World possono usufruire di una promozione attualmente attiva su Steam.

La piattaforma ha infatti annunciato che l'apprezzato hunting game di Capcom potrà essere acquistato con uno sconto pari al 50%. Di conseguenza, grazie all'iniziativa, Monster Hunter: World può essere acquistato al prezzo di 29,99€, in sostituzione al prezzo di listino pari invece a 59,99€. L'offerta proposta da Steam resterà attiva per un periodo di tempo piuttosto limitato, il cui scorrere è indicato sulla piattaforma da un apposito conto alla rovescia. Nel momento in cui scriviamo, è possibile usufruire dello sconto per altre 46 ore circa, quindi poco meno di due giorni. Un'occasione che potrebbe risultare interessante per i videogiocatori PC che desiderano avvicinarsi al titolo di Capcom.



Per ulteriori informazioni, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione della versione PC di Monster Hunter World, redatta dal nostro Claudio Cugliandro. Inoltre, segnaliamo che recentemente Capcom ha offerto i primi dettagli in merito all'esordio della nuova espansione di Monster Hunter World su PC. Nel corso del mese di luglio, la software house ha infatti annunciato che Monster Hunter World Iceborne arriverà su PC a gennaio 2020. Ad ora, non è stata però ancora offerta una data di lancio specifica.