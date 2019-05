Monster Hunter World in prova gratuita su PS4: in arrivo il Nergigante Arcitemprato

Dopo aver illustrato le novità dell'espansione Iceborne durante il PlayStation State of Play, i ragazzi di Capcom approfittano dell'ultimo evento in streaming per annunciare l'arrivo di una Free Trial su PlayStation 4 illustrare nel dettaglio i contenuti del prossimo update gratuito per tutte le versioni del titolo.

Disponibile da oggi, la versione in Prova Gratuita di MHW su PS4 potrà essere scaricata e fruita dagli utenti della console Sony fino al 20 maggio: al suo interno includerà una porzione della campagna principale e permetterà agli utenti di affrontare tutte le sfide del titolo al completamento della missione di caccia dedicata a Tobi-Kadachi al Grado Cacciatore 4. La Free Trial sarà contenutisticamente identica alla versione originaria: di conseguenza, chi la scaricherà potrà servirsene per partecipare alle battute di caccia online e alle attività del Festival Fiori di Primavera.

Chi deciderà di acquistare il titolo, ovviamente, potrà trasferire i propri salvataggi al gioco completo e proseguire nell'avventura per evolvere ulteriormente il proprio personaggio. Quanto alle novità che gli autori di Capcom hanno in serbo per i fan di lunga data di Monster Hunter World, gli sviluppatori giapponesi anticipano l'arrivo nel mondo di gioco della versione Arcitemprata del Nergigante, uno dei mostri più amati dagli appassionati.

In questa sua nuova forma, il Nergigante vanterà un pattern di attacco completamente originale e mosse inedite, il tutto per rendere ancora difficile la sua cattura o l'abbattimento: chi riuscirà a superare questa difficile sfida potrà forgiare dei nuovi pezzi di Armatura Gamma.

Il Nergigante Arcitemprato arriverà in concomitanza con le nuove sfide della seconda fase del Festival Fiori di Primavera: nell'attesa di svelare ulteriori dettagli sulle sfide associate al nuovo mostro, Capcom ha deciso di lanciare un nuovo tema dinamico a pagamento per PS4 di MHW dedicato, appunto, al "nuovo" Nergigante. La nuova espansione di Monster Hunter World, l'ambiziosa Iceborne, sarà invece disponibile a partire dal 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One e in un secondo momento su PC tramite le pagine di Steam. Su queste pagine trovate una video panoramica sui mostri di Iceborne.