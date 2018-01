Monster Hunter World: PS4 Pro Rathalos Edition confermata per il mercato francese

A sorpresa, quest'oggi apprendiamo che ladedicata anon rimarrà un'esclusiva del mercato giapponese, ma sarà disponibile per l'acquisto anche in Occidente.

I giocatori francesi avranno infatti l'opportunità di comprare l'ambita console presso Micromania, come annunciato poco fa dallo stesso rivenditore su Twitter. Il pack che include il gioco, la PS4 Pro e il controller a tema verrà a costare 450 euro. Consegnando la propria Xbox One X o PS4 Pro sarà invece possibile acquistare il pacchetto rispettivamente a 99.99 e 149.99 euro. Per quanto riguarda l'Occidente, per il momento l'arrivo della PlayStation 4 Pro Rathalos Edition è stato confermato unicamente in Francia, restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti riguardo il mercato italiano. Ricordiamo che in Giappone Sony ha già lanciato questo speciale modello lo scorso dicembre, riuscendo a piazzare oltre 33.000 pezzi nei primi tre giorni di commercializzazione.

Monster Hunter World sarà disponibile a partire dal 26 gennaio su Playstation 4 e Xbox One, mentre debutterà su PC nel corso dell'autunno. Una terza Open Beta (con un nuovo mostro) sarà disponibile su Playstation 4 dal 19 al 22 gennaio. Qualora non abbiate confidenza con il gioco, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro video-speciale in cui Francesco Fossetti ci illustra tutte le caratteristiche della produzione.