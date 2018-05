Monster Hunter World: pubblicato il changelog dell'update 4.00

Nelle ultime ore Monster Hunter World si è aggiornato con l'update 4.00, introducendo con l'occasione Lunastra. Capcom ha pubblicato il changelog completo della patch, permettendoci di conoscere tutte le novità dell'aggiornamento.

L'aggiunta più interessante dell'update rimane senza dubbio Lunastra, minaccioso Elder Dragon che saremo chiamati ad affrontare sul campo di battaglia per ottenere nuove ricompense, facendo attenzione alla sua potenza e alla sua capacità di combattere al fianco di Teostra, così da sferrare degli attacchi congiunti devastanti.

Come confermato da Capcom, inoltre, i materiali ottenuti da Lunastra potranno essere combinati nella fucina con quelli di altri mostri come Bazelgeuse, Nergigante e Xeno'jiiva, in modo da ottenere nuove abilità speciali per il proprio cacciatore.

Tra le altre cose, l'update 4.0.0 di Monster Hunter World risolve numerosi bug e perfeziona l'esperienza di gioco, introducendo una serie di modifiche che potete consultare nel changelog completo a questo indirizzo. Ricordiamo che il titolo è attualmente disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, con uscita prevista anche su PC in autunno.