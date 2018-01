Monster Hunter World: pubblicato il primo video della serie "Making of"

Per celebrare l'imminente uscita diquesta settimana pubblichiamo il primo episodio della serie "".

Con diversi filmati esclusivi dietro le quinte e interviste con il produttore Ryozo Tsujimoto, il direttore esecutivo / direttore artistico Kaname Fujioka e il regista Yuya Tokuda, il primo episodio della serie svela come è iniziato il progetto e l’ispirazione che ha indotto a portare il mondo dinamico e pulsante di Monster Hunter sulle console domestiche.

Ulteriori video verranno pubblicati settimanalmente, rivelando segreti che si celano dietro lo sviluppo del titolo, tra cui uno sguardo esclusivo degli studi di motion capture e degli studi audio utilizzati nella creazione del gioco, oltre a interviste con ulteriori membri del team di sviluppo che forniscono ulteriori approfondimenti sul processo di progettazione di Monster Hunter: World.

Monster Hunter: World sarà disponibile dal 26 gennaio per PlayStation 4 e Xbox One e in versione PC nel corso dell'autunno 2018.