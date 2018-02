Monster Hunter World: il quarto video della serie "Making of"

ha di recente pubblicato il quarto filmato della serie "", intitolato "Taking on the World". Il video, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci apre una finestra sulle sensazioni provate dagli sviluppatori impegnati nei mesi scorsi nel presentare il gioco per la prima volta.

Fra i temi trattati, abbiamo quindi gli eventi mondiali in cui il gioco è stato protagonista, le demo giocabili con cui è stato possibile provare il titolo in anticipo, e i vari lavori di localizzazione portati avanti da Capcom.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Monster Hunter: World è disponibile per PS4 e Xbox One, mentre sarà pubblicato anche su PC durante la stagione autunnale. A distanza di poco più di due settimane dal lancio, il gioco continua a dominare le classifiche di vendita in Giappone. Capcom ha dichiarato che un port del titolo su Nintendo Switch sarebbe difficoltoso da portare a termine.