Monster Hunter World a quota 13 milioni di copie, Capcom festeggia con un DLC gratis

Capcom ha annunciato che Monster Hunter World ha raggiunto e superato quota 13 milioni di copie vendute dal lancio, cifra che include le unità distribuite ai rivenditori e i download digitali da Steam, PlayStation Store e Xbox Store.

A febbraio Monster Hunter World aveva venduto 11.9 milioni di copie, in meno di cinque mesi il gioco ha piazzato dunque 1.1 milioni di copie, continuando a vendere come un prodotto di recente pubblicazione, nonostante sia stato lanciato nell'ormai lontano gennaio 2018. Merito non solo delle qualità del gioco ma anche di un buon supporto a lungo termine che ha portato continuamente nuovi contenuti per i cacciatori di mostri.

Per festeggiare questo traguardo, Capcom ha annunciato che tutti i giocatori che effettueranno il login tra il 25 luglio ed il 29 agosto riceveranno vari bonus come parte del DLC Special Item Pack, che include tra le altre cose Attack Jewel, 13 Appreciation Tickets, 13 Silver Eggs, 3 Gold Wyverian Prints e 3 Heavy Armor Spheres.

Indubbiamente un gradito regalo per non farsi trovare impreparati al lancio di Iceborne, la prima espansione di Monster Hunter World in uscita il 6 settembre su PS4 e Xbox One, in inverno su PC.