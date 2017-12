Monster Hunter World riceverà supporto costante, primi dettagli sul DLC di Mega Man

Durante la conferenza d'apertura delladi ieri, è stata annunciata latrae la serie

Quest'oggi, il produttore Ryozo Fujimoto e il director Kaname Fujioka hanno svelato i primi dettagli su questa interessante iniziativa. La principale sfida affrontata dai designer è stata quella di ricreare all'interno del gioco il look 2D del personaggio, che non sarà limitato solo ad esso, ma coinvolgerà anche oggetti di contorno. Ad esempio, le pozioni avranno le sembianze delle caratteristiche E-Tank, le bevande che Mega Man usa per ripristinare l'energia nei suoi giochi. Il DLC introdurrà anche quest speciali, durante le quali sarà possibile ascoltare le tipiche musiche della serie che varieranno in base all'arma utilizzata.

Fujimoto e Fujioka hanno poi lodato la potenza dei dispositivi su cui uscirà il gioco, che ha permesso allo studio di creare ambientazioni estremamente dettagliate. Non solo saranno uniche e ben distinguibili, ma costituiranno anche dei veri e propri ecosistemi in cui mostri vivranno e si muoveranno in maniera realistica. Infine, i due hanno assicurato che il titolo riceverà aggiornamenti a cadenza regolare, con i quali verranno introdotti tantissimi contenuti con il passare del tempo. Non hanno fornito tempistiche precise, ma l'intenzione è quella di supportare il titolo molto a lungo.

Vi ricordiamo che Monster Hunter World sarà disponibile a partire dal 26 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, mentre su PC arriverà successivamente in una data non ancora specificata. Se avete già cominciato a giocare alla beta attiva in questi giorni su PlayStation 4, vi consigliamo di leggere la nostra guida con i consigli utili per iniziare.