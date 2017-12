Monster Hunter World rimane il gioco più atteso dai lettori di Famitsu

Stando all'ultimo numero di Famitsu, Monster Hunter World perrimane il gioco più atteso dai lettori del magazine giapponese. A seguire troviamo

Di seguito vi riportiamo i 20 giochi più attesi dai lettori di Famitsu (classifica aggiornata all'ultimo numero della rivista):

[PS4] Monster Hunter World – 1,256 voti

[PS4] Final Fantasy VII Remake – 888 voti

[PS4] Kingdom Hearts 3 – 613 voti

[PS4] Hokuto ga Gotoku – 493 voti

[PS4] Dynasty Warriors 9 – 347 voti

[3DS] Persona Q2 – 337 voti

[PSV] Romancing SaGa 3 – 307 voti

[NSW] Shin Megami Tensei V – 251 voti

[PS4] Zanki Zero – 248 voti

[NSW] Project Octopath Traveler – 245 voti

[PS4] Death end re;Quest – 242 voti

[PS4] Dissidia Final Fantasy NT – 240 voti

[PS4] Code Vein – 233 voti

[PS4] Dragon Ball FighterZ – 216 voti

[PS4] Valkyria Chronicles 4 – 214 voti

[PS4] Ace Combat 7 – 207 voti

[NSW] Dragon Quest XI – 190 voti

[NSW] Fire Emblem – 189 voti

[PS4] Ni no Kuni II – 170 voti

[PS4] Disaster Report 4 Plus: Summer Memories – 153 voti

Ricordiamo che Monster Hunter World sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 26 gennaio 2018, per arrivare in seguito anche su PC (versione di cui si attendere ancora una data di lancio ufficiale). Invece qual è il vostro gioco più atteso per i prossimi mesi del 2018?