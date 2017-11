Monster Hunter World sarà hardcore e accessibile ai neofiti allo stesso tempo

si appresta a debuttare sulle console dell'attuale generazione, e per molti giocatori che si approcceranno alla serie per la prima volta rappresenterà un'esperienza del tutto inedita. Non sarà quindi facile accontentare allo stesso tempo fan storici e neofiti, masta facendo tutto il possibile affinché ciò avvenga.

Il director del gioco, Yuya Tokuda, ha recentemente parlato dell'argomento in un'intervista concessa ad Official PlayStation Magazine UK: “L'obiettivo è quello di evitare che i giocatori abbandonino il titolo poco dopo l'inizio, sopraffatti da aspetti troppo complessi. Non stiamo cambiando il cuore del gameplay, stiamo solo rendendo più accessibile il percorso necessario per arrivarci. Non vogliamo che i neofiti mollino prima di arrivare al meglio che Monster Hunter World ha da offrire”.

Ha poi aggiunto: “Vogliamo che l'esperienza di gioco sia più flessibile, senza tuttavia semplificarla. Stiamo mantenendo tutti gli aspetti più complessi lasciando tuttavia al giocatore la libertà di decidere come interagire con essi”.

Monster Hunter World uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio 2018, mentre su PC arriverà successivamente. Il 9 dicembre prenderà il via una beta pubblica accessibile agli utenti PlayStation 4 abbonati a PlayStation Plus. Nel corso della medesima intervista, inoltre, Takuda ha parlato della componente online del titolo.