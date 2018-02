Monster Hunter World: sarebbe difficoltoso creare un porting per Switch, secondo Capcom

è approdato su PlayStation 4 e Xbox One sul finire dello scorso mese ottenendo fin da subito uno strepitoso successo di critica e di pubblico. I giocatori PC dovranno attendere l'autunno, ma c'è anche un'altra utenza a cui piacerebbe giocarci, quella in possesso di Nintendo Switch.

A quanto pare, la realizzazione di un porting per l'ibrida della casa di Kyoto è piuttosto improbabile. Lo hanno già chiarito gli sviluppatori ai microfoni di IGN Middle East, ma quest'oggi lo ha ribadito anche il Presidente e COO di Capcom, Haruhiro Tsujimoto. Il titolo è stato sviluppato in maniera specifica per gli hardware casalinghi perché gli sviluppatori hanno voluto implementare un motore grafico allo stato dell'arte, in grado di rispettare le aspettative dei giocatori. Le portatili, invece, sono più limitate.



Questo ha permesso loro di creare degli ecosistema realistici, caratteristica accolta con entusiasmo dai fan. C'è un'elevata richiesta per la versione Switch, e Tsujimoto-san ne è ben cosciente, motivo per il quale è stato pubblicato Monster Hunter XX (che non è ancora stato approdato dalle nostre parti). La realizzazione di un porting di Monster Hunter World, invece, sarebbe difficoltosa, poiché Switch è differente dalle altre console. Ogni dispositivo ha le sue caratteristiche, ha dichiarato il presidente, e lo sviluppo deve regolarsi di conseguenza. In futuro, Capcom valuterà in che modo è possibile adattare i suoi franchise, incluso Monster Hunter, all'ibrida di Nintendo.

Vi ricordiamo che Monster Hunter World è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, mentre su PC arriverà nel corso dell'autunno.