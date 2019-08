Monster Hunter World Iceborne: uno sguardo ad armi e armature dello Zinogre

Iceborne, espansione di Monster Hunter World in arrivo tra pochi giorni, si preannuncia epocale. Gli sviluppatori hanno promesso un quantitativo di contenuti paragonabile a quello del gioco base, e a giudicare da quanto mostrato finora non stentiamo a credergli. Appena due giorni fa, tra le altre cose, è stato confermato il ritorno dello Zinogre.

Si tratta di un Wyvern Zannuto capace di controllare l'elettricità che ha fatto la sua comparsa per la prima volta nel 2010 in Monster Hunter Portable 3rd per PSP, per poi apparire anche in Monster Hunter 3 Ultimate e Monster Hunter Generations Ultimate. Il carapace giallo-marrone che lo ricopre include masse lipidiche in grado di generare elettricità, che viene immagazzinata e amplificata dalla pelliccia bianca e dalla presenza degli insetti-folgore, che permettono al mostro di raggiungere lo stato caricato.

Una creatura così speciale non poteva non essere omaggiata con degli equipaggiamenti a tema, che rispetto a quelli classici che i cacciatori di lunga data sicuramente ricorderanno, presentano alcune modifiche alla simmetria e abilità. Anche il design delle armi dello Zinogre avrà dei forti richiami ai materiali originali, con resistenti corazze e pellicce caricate elettricamente. Ciò vale in particolare per le armi con una meccanica di gioco basata sul caricamento, come la nuova lama caricata. Potete avere un assaggio degli equipaggiamenti in questione (e degli attacchi dello Zinogre) guardando le brevi clip allegate in calce a questa notizia.

L'espansione Monster Hunter World: Iceborne, ricordiamo, verrà lanciata il prossimo 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One nelle edizioni Standard e Digital Deluxe (necessiterà del gioco originale per poter funzionare).