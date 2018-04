Monster Hunter World si aggiorna: la nuova patch risolve vari bug e problemi tecnici

ha pubblicato oggi una nuova patch diche aggiorna il gioco alla versione 2.01 per PlayStation 4 e 2.0.0.1 per Xbox One. Di seguito, tutte le novità di questo update.

Nell’aggiornamento 2.00 è stato effettuato un bilanciamento all’attacco perforadraghi dell’arco per correggere un bug che permetteva di eseguire l’attacco oltre l’angolo limite. Tuttavia, a causa di questo aggiornamento, quando il bersaglio viene allineato al reticolo di mira in maniera rapida e il perforadraghi viene lanciato, il personaggio a volte non è in grado di girarsi nella direzione corretta del tiro. Ciò è stato corretto in modo che, anche se il personaggio non è rivolto verso la direzione di tiro, il reticolo di mira potrà comunque essere orientato in quella direzione.

Si prega di notare che se il reticolo di mira viene orientato in una direzione oltre l’ampiezza consentita, l’attacco verrà lanciato nella direzione in cui è rivolto il personaggio. Durante la selezione dell’equipaggiamento nelle missioni Arena, si verificava un bug che alterava l’ordine degli oggetti nella barra oggetti. Ciò è stato corretto applicando alcuni cambiamenti nelle funzionalità di gioco.

Dettagli:

Partendo dalla posizione predefinita, l’ordine della borsa oggetti nei dettagli dell’equipaggiamento sarà da sinistra a destra. Dopo di essi, appariranno gli oggetti in dotazione standard nell’ordine da sinistra a destra: Cote, Rete di cattura, Canna da pesca, Spiedo barbecue. Gli ultimi oggetti saranno gli strumenti dedicati, da sinistra a destra.

Corretti anche bug e problemi tecnici minori. Da segnalare che venerdì 6 aprile partirà il Festival di Fiori di Primavera di Monster Hunter World mentre dal 13 aprile prenderà il via lo speciale evento dedicato a Mega Man.