Monster Hunter World spiegato per filo e per segno nel nostro Video Speciale

Con il debutto di Monster Hunter World susempre più vicino, abbiamo avuto l'opportunità di provare la versione completa del titolo a Osaka. In questo Video Speciale, il nostro Francesco Fossetti vi spiega nel dettaglio tutte le caratteristiche del gioco.

Tanto per cominciare, cos'è Monster Hunter World? È il capitolo più adatto per muovere i primi passi nella serie? La struttura di gioco è identica a quella della beta, oppure la versione completa del gioco avrà anche altro da offrire?

Se cercate una risposta a queste domande, Francesco vi racconta il titolo più atteso del 2018 dopo aver giocato la versione finale direttamente nella sede di Capcom, a Osaka. Nell'attesa che Monster Hunter World esca su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio 2018 (per poi arrivare anche su PC in seguito), potete dare un'occhiata al nuovo Video Speciale che vi abbiamo proposto in cima alla notizia.