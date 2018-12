Monster Hunter World è stato eletto Miglior Gioco di Ruolo ai Game Awards 2018

Nel corso del pre-show dei Game Awards 2018, il conduttore Geoff Keighley ha assegnato il premio al Miglior Gioco di Ruolo del 2018 a Monster Hunter World, hunting game di Capcom lanciato all'inizio del 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, e poi approdato anche su PC ad agosto.

Monster Hunter World ha battuto l'agguerrita concorrenza di titoli del calibro di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta, Ni no Kuni 2: Il Destino di un Regno, Octopath Traveler e Pillars of Eternity 2: Deadfire.

A ritirare il premio ci hanno pensato il produttore Ryozo Tsujimoto, la sviluppatrice Yuka Daimon e il director Yuya Tokuda, visibilmente emozionati per il riconoscimento ricevuto. Monster Hunter World è in lizza anche per il premio più ambito in assoluto, ovvero quello per il Gioco dell'Anno. Riuscirà a vincerlo? Lo scopriremo nelle prossime ore.