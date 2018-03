Monster Hunter World è stato il gioco più venduto in Giappone a febbraio

ha pubblicato la classifica di giochi più venduti a febbraio in Giappone: al vertice troviamo Monster Hunter World con oltre 400.000 copie distribuite, il successo del gioco Capcom trascina anche le vendite di PlayStation 4 e PS4 Pro, che superano quelle di Switch durante il mese di riferimento.

Classifica Giappone Febbraio 2018

[PS4] Monster Hunter: World (Capcom): 478.691 copie

[PS4] Dynasty Warriors 9 (Koei-Tecmo): 153.899 ucopie

[PS4] Sword Art Online Fatal Bullet (Bandai-Namco): 104.408 copie

[PS4] Dragon Ball FighterZ (Bandai-Namco): 83.161 copie

[NSW] Splatoon 2 (Nintendo): 82.137 copie

Top 5 Publisher

Capcom: 519,000 unità

Nintendo: 482,000 unità

Bandai-Namco: 321,000 unità

Classifica Hardware

PlayStation 4 – 264,042 unità vendute

Nintendo Switch – 171,988 unità vendute

Da segnalare che grazie al successo di Monster Hunter World, Capcom si impone come publisher del mese alle spalle di Nintendo e Bandai Namco. Dynasty Warriors 9 deve accontentarsi di 150.000 copie vendute, uno dei risultati più bassi di sempre per la serie targata Koei-Tecmo, il gioco purtroppo non ha riscosso il successo sperato in Giappone.