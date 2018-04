Monster Hunter World è stato il titolo più venduto di febbraio 2018 in Giappone

Nell'ultimo numero del magazineè stata pubblicata la classifica dei 30 titoli più venduti in Giappone nel corso del mese di. I dati tengono conto di entrambi i mercati, tradizionale e digitale.

A spuntarla è ancora una volta Monster Hunter World. Nonostante sia uscito sul finire del mese di gennaio - periodo nel quale ha fatto registrare il maggior quantitativo di vendite - il titolo di Capcom è riuscito ad agguantare la cima della classifica anche a febbraio. Merito delle 638.881 copie vendute, delle quali 160.190 digitali.

Dynasty Warriors 9, uscito l'8 febbraio, si è dovuto accontentare della seconda posizione con 188.237 unità vendute, delle quali 34.338 digitali. Prestazioni sottotono per Metal Gear Survive e Bayonetta 2 per Nintendo Switch, che nel loro mese di debutto non sono andati oltre la dodicesima e la ventiquattresima posizione, rispettivamente. Ecco a voi la Top 30 al completo, che prende in considerazione le vendite effettuate dal 29 gennaio al 25 febbraio:

[PS4] Monster Hunter World – 638,881 (478,691 fisiche, 160,190 digitali) [PS4] Dynasty Warriors 9 – 188,237 (153,899 fisiche, 34,338 digitali) [PS4] Sword Art Online: Fatal Bullet – 126,218 (104,408 fisiche, 21,810 digitali) [PS4] Dragon Ball FighterZ – 102,619 (83,161 fisiche, 19,458 digitali) [NSW] Splatoon 2 – 86,482 (82,137 fisiche, 4,345 digitali) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 71,743 (68,278 fisiche, 3,465 digitali) [NSW] Zelda: Breath of the Wild – 61,019 (57,899 fisiche, 3,120 digitali) [NSW] Super Mario Odyssey – 55,451 (53,426 fisiche, 2,025 digitali) [NSW] Mario + Rabbids Kingdom Battle – 53,405 (51,827 fisiche, 1,578 digitali) [PS4] Girls und Panzer: Dream Tank Match – 47,375 (39,825 fisiche, 7,550 digitali) [PS4] Secret of Mana – 44,011 (33,490 fisiche, 10,521 digitali) [PS4] Metal Gear Survive – 37,891 (25,858 fisiche, 12,033 digitali) [3DS] Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon – 35,728 (35,012 fisiche, 716 digitali) [PS4] Senran Kagura Burst Re:Newal – 31,985 (27,682 fisiche, 4,303 digitali) [NSW] The Elder Scrolls V: Skyrim – 28,194 (25,034 fisiche, 3,160 digitali) [PS4] Shadow of the Colossus – 26,848 (18,250 fisiche, 8,598 digitali) [PSV] Idolish7 Twelve Fantasia! – 23,974 (23,094 fisiche, 880 digitali) [PSV] Secret of Mana – 20,279 (17,438 fisiche, 2,841 digitali) [3DS] Mario Party: The Top 100 – 19,718 (19,291 fisiche, 427 digitali) [PS4] A Certain Magical Virtual-On – 18,610 (16,344 fisiche, 2,266 digitali) [PS4] Dragon’s Crown Pro – 18,314 (13,466 fisiche, 4,848 digitali) [NSW] 1-2 Switch – 17,942 (16,848 fisiche, 1,094 digitali) [NSW] Dragon Ball Xenoverse 2 – 17,700 (17,005 fisiche, 695 digitali) [NSW] Bayonetta 2 – 17,387 (14,508 fisiche, 2,879 digitali) [NSW] Pokken Tournament DX – 16,991 (16,285 fisiche, 706 digitali) [3DS] Yo-kai Watch Busters 2 – 15,917 (15,435 fisiche, 482 digitali) [NSW] ARMS – 15,840 (15,083 fisiche, 757 digitali) [3DS] Pokemon Crystal – 15,465 (8,604 fisiche, 6,861 digitali) [NSW] Bayonetta Climax Edition – 13,250 (13,250 fisiche, N/A digitali) [PS4] NieR: Automata – 12,261 (3,580 fisiche, 8,681 digitali)

Cosa ne pensate di questi dati? Quali di questi titoli avete acquistato a febbraio?