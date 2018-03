Monster Hunter World supera Resident Evil 5: è il gioco Capcom più venduto di sempre

Questa mattina, la casa di Osaka ha annunciato di aver distribuito 7.5 milioni di copie diin tutto il mondo dal lancio, avvenuto il 26 gennaio scorso. Un successo incredibile, che ha fatto diventareil gioco Capcom più venduto della storia.

World non è solo il Monster Hunter più popolare di sempre ma anche il videogioco Capcom di maggior successo di sempre, le vendite hanno infatti superato quelle di Resident Evil 5, ferme a quota 7,3 milioni. Cumulativamente, le varie versioni di Street Fighter II hanno venduto oltre 19 milioni di copie ma parlando di giochi singoli, il nuovo record assoluto spetta ora a Monster Hunter World.

In Giappone, Monster Hunter World ha venduto oltre 1.5 milioni di copie diventando così il videogioco per PlayStation 4 più popolare in assoluto nella Terra del Sol Levante. Il gioco è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, la versione PC arriverà in autunno mentre non sembrano esserci possibilità per quanto riguarda il porting su Nintendo Switch, nonostante diversi studi (tra cui Iron Galaxy) si siano offerti di aiutare Capcom nell'operazione.