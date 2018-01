Monster Hunter World: svelata la lista dei Trofei sbloccabili

Ancora pochi giorni ci separano dall'atteso debutto di, il nuovo capitolo della celebre serie targatain dirittura d'arrivo su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio, e in autunno anche su PC.

Nella giornata di oggi, nel frattempo, è apparsa online la liste dei Trofei sbloccabili all'interno del gioco, pubblicata sul portale powerpyx.com. Secondo quanto apprendiamo, Monster Hunter World includerà una lista di 50 Trofei in totale, di cui uno di Platino, due d'Oro, undici d'Argento, e trentasei di Bronzo. Tra le missioni richieste per sbloccare tali trofei, passiamo da azioni semplici come il pescare il nostro primo pesce, al completamento di sfide più complesse, come l'ottenimento di una certa valutazione in una determinata quest del gioco. Se curiosi di consultare la lista, vi rimandiamo a questo indirizzo.

Monster Hunter World uscirà su PS4 e Xbox One il 26 gennaio 2018, ed in autunno su PC. Capcom ha recentemente svelato tutti i dettagli della Day One patch, ed ha inoltre ribadito che il titolo non uscirà su Nintendo Switch.