Monster Hunter World: tante novità e screenshot dal sito internet ufficiale

ha da poco pubblicato diverse nuove informazioni suintroducendo le comunità di gioco. Nominate, queste potranno ospitare fino a 50 membri, e di seguito vi proponiamo una breve descrizione delle attività disponibili.

Il punto d'incontro sarà la Taverna collocata sul ponte di un veliero chiamata "Star's Ship", e qui potranno interagire fino a 16 giocatori alla volta. Rappresenta il luogo ideale per incontrare altri cacciatori e organizzare appuntamenti di caccia, ma non mancheranno ovviamente diverse attività da poter svolgere con la propria community.

Il Quest Counter - banco delle quest - rappresenta la zona dove intraprendere diverse missioni. In Monster Hunter World è possibile scegliere liberamente la quest da svolgere, e una volta sbloccato il Gathering Hub saranno disponibili la maggior parte di esse. All'interno del titolo di Capcom sono state implementate le Squad che possono essere gestite all'interno della Star's Ship. Questa caratteristica - che può ospitare fino a 50 giocatori - permette ai cacciatori di diventare membri di massimo 8 Squad, e le opzioni di personalizzazione comprendono il nome della Squad, il suo simbolo, i messaggi e altro ancora.

All'interno della Taverna è inoltre collocata un'Area per l'allenamento, dove è possibile testare le varie armi contro diversi oggetti - come pilastri, barili etc - e visualizzare le combo effettuate.

Monster Hunter World uscirà il 26 gennaio 2018 su Xbox One e PlayStation 4, mentre la versione PC è attesa in un secondo momento.