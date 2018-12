Monster Hunter World: Teostra Arcitemprato arriva su PC a gennaio

La versione PC di Monster Hunter World, arrivata con alcuni mesi di ritardo rispetto alle controparti console, si sta lentamente mettendo in pari. Il quinto aggiornamento pubblicato nei giorni scorsi ha introdotto il Behemot. A gennaio, invece, toccherà al drago anziano Teostra Arcitemprato.

Potrete affrontare questo potentissimo mostro dalle ore 01:00 di venerdì 4 gennaio alle ore 00:5+9 di martedì 18 gennaio nell'ambito della missione evento Lo sdegno del sole (Grado Cacciatore 50 o superiore). I mostri arcitemprati si distinguono dalle loro varianti normali grazie a un leggero bagliore metallico. Durante la missione, il contorno dell'icona del mostro sarà diverso. Abbattendo il Teostra Arcitemprato otterrete i materiali necessari per forgiare le armature della serie Teostra γ e lo stile armatura di Dante di Devil May Cry. Potete ammirarle nella galleria in calce.

In futuro, i giocatori PC avranno l'opportunità di affrontare anche gli altri draghi anziani arcitemprati, ovvero il Vaal Hazak arcitemprato nella missione Un silenzio mortale e il Kirin arcitemprato in Sussurro di un manto bianco. Prossimamente verranno annunciate le date. Prima di salutarvi, segnaliamo che su PlayStation 4 e Xbox One è stata pubblicata una versione di prova gratuita di Monster Hunter World.