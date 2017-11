Monster Hunter World torna a mostrarsi in 20 minuti di gameplay

ha di recente pubblicato due nuovi video gameplay tratti dall'atteso, titolo annunciato durante lo scorso E3 ed in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC.

I due filmati, che potete visionare rispettivamente in testata e in calce all'articolo, restituiscono una sommaria visione d'insieme degli elementi fondamentali della produzione: utilizzo delle armi in battaglia, mostri, creazione del personaggio, esplorazione delle mappe, e altro ancora.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Monster Hunter World uscirà su PS4 e Xbox One il 26 gennaio 2018, mentre arriverà su PC in un secondo momento. Una beta pubblica del gioco si terrà esclusivamente su PS4 dal 9 al 12 dicembre.