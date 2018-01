Monster Hunter World torna a mostrarsi in un bizzarro spot TV giapponese

Ormai manca davvero poco al lancio di, e Playstation Japan ha pensato di pubblicizzare il nuovo e attesissimo capitolo della serie con uno spot in pieno stile giapponese che potremo definire a dir poco bizzarro.

Nel curioso filmato che trovate in apertura di notizia, possiamo osservare un signore (a prima vista apparentemente distinto) andare su di giri non appena viene nominato il gioco, al punto di arrivare a imitare i comportamenti alcuni dei mostri che potremo cacciare fra qualche giorno.

Monster Hunter World debutterà il prossimo 26 gennaio su Playstation 4 e Xbox One, gli utenti PC dovranno invece attendere fino al prossimo autunno. Una terza Open Beta (che ci offrirà nuovi contenuti come il Nergigante) sarà disponibile su Playstation 4 dal 19 al 22 gennaio; chiunque completerà tutte le missioni riceverà come premio una serie di consumabili e una skin face paint camouflage da utilizzare nel gioco vero e proprio. Ricordiamo, inoltre, che Famitsu ha pubblicato la prima recensione del titolo: la rivista giapponese ha premiato l'ultima fatica di Capcom con un eccellente 39/40, rivelando alcune interessanti informazioni su longevità della campagna, ambientazioni, trama e gameplay. Segnaliamo, infine, che nelle ultime ore Gamestop ha aperto i preordini per la PS4 Pro 1TB Monster Hunter World Limited Edition.