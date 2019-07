Monster Hunter World: è tornato il Festival Fiori di Primavera

Sono (ri)cominciati i festeggiamenti nel Nuovo Mondo di Monster Hunter World. Nel corso delle prossime cinque settimane i cacciatori di tutto il mondo potranno rivivere, uno dopo l'altro, tutti i festival di Astera che hanno impreziosito il primo anno e mezzo di vita dell'hunting Games.

Si comincia subito con il già disponibile Festival Fiori di primavera. Se siete dei veterani sapete già come funziona, ma se siete appena arrivati allora vi spieghiamo subito cosa potrete aspettarvi. Per tutta la durata dell'evento, quasi tutte le missioni evento precedentemente pubblicate saranno nuovamente disponibili. Riceverete bonus di accesso speciali (due Buoni megafortuna e un Buono fiori di primavera) e nuove richieste limitate giornaliere con le quali sarà possibile ottenere Fuochi d'artificio floreali e Buoni fiori di primavera. Con i Buoni raccolto fiori di primavera potrete ottenere il set di armatura Floreale e l'armatura per compagno Farfalla, che potete ammirare nelle immagini in calce. In aggiunta, ci sono in palio nuovi sfondi, titoli e pose per la tessera gilda, oltre al costume Vendetta della zucca per il Poogie. Per l'assistente, invece, sarà a disposizione per un periodo limitato il costume Ape laboriosa. Come se non bastasse, per tutta la durata del festival gli oggetti e i servizi delle strutture saranno scontati, mentre presso la mensa della Caccia Celeste troverete un piatto speciale stagionale.

Niente male, vero? Il Festiva Fiori di primavera sarà attivo fino alle 01:59 di venerdì 2 agosto, dopodiché comincerà il Festival tramonto d'estate. Cogliamo l'occasione per segnalarvi che Monster Hunter World è uno dei protagonisti dei Saldi Estivi del PlayStation Store. La pubblicazione dell'espansione Iceborne è invece prevista per il prossimo 6 settembre.