Monster Hunter World: un trailer dedicato alla personalizzazione dei Palico

ha pubblicato un nuovo trailer didedicato ai, i simpatici felini che accompagneranno i giocatori nel corso dell'avventura. Nel filmato possiamo vedere alcune opzioni disponibili per la loro personalizzazione: lo trovate in cima alla notizia.

Se invece volete conoscere ulteriori dettagli sul gioco, in particolare per quanto riguarda le quest, le attività disponibili e il sistema di progressioni, sulle nostre pagine potete consultare le ultime informazioni emerse sull'ultimo numero di Famitsu. Tra le altre cose, di recente è stato confermato che il titolo riceverà gratuitamente nuovi mostri con gli update post-lancio.

Nell'attesa che Monster Hunter World venga pubblicato su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 26 gennaio (per poi arrivare anche su PC in un secondo momento), vi lasciamo con la nostra Video Anteprima del gioco.