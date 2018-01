Monster Hunter World: trailer inediti, DLC gratis e nuova Open Beta a gennaio

Durante un livestream terminato da pochi minuti,ha svelato tantissimi nuovi dettagli su. La compagnia ha pubblicato alcuni trailer inediti, oltre ad aver rivelato informazioni sul supporto post lancio e sulla prossima fase Open Beta.

I trailer sono incentrati su Kushala Daora e Teostra, due mostri molto amati dai fan della serie, pronti a tornare anche in questo nuovo episodio. I filmati permettono di dare uno sguardo alle ambientazioni, al combat system e ad alcun cutscenee del gioco.

Capcom ha inoltre annunciato che una nuova Open Beta si terrà dal 19 al 22 gennaio, esclusivamente su PlayStation 4 e PS4 Pro, così come i due tst precedenti. Oltre alle missioni precedentemente rilasciate Great Jagras, Anjanath e Barroth, i giocatori saranno ora in grado di combattere contro il Nergigante.



Infine, Capcom ha confermato che sono previsti dei piani per supportare il post lancio di Monster Hunter World che prevedono l’aggiornamento regolare di contenuti, così come i più importanti aggiornamenti gratuiti del titolo. Il primo grande aggiornamento arriverà nella primavera 2018 e includerà Deviljho, il mostro preferito dai fan del gioco. I giocatori potranno mettere alla prova le loro abilità di caccia contro questo brutale mostro. Deviljho deve nutrirsi costantemente e divorerà qualsiasi cosa incontri, nutrendosi anche dei mostri più grandi.

Ricordiamo che Monster Hunter World uscirà il 26 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, la versione PC è invece prevista per il prossimo autunno, come confermato recentemente da Capcom.