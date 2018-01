Monster Hunter World: le tre modalità grafiche per PlayStation 4 Pro a confronto

La Beta pubblica diè tornata disponibile per la terza volta sulle console della famiglia, e mette a disposizione dei giocatori una build che, fondamentalmente, è rappresentativa della versione finale che si appresta a raggiungere gli scaffali.

Su PlayStation 4 Pro l'hunting game di Capcom permette di scegliere tra tre differenti modalità grafiche:

Qualità Grafica Framerate Risoluzione

La prima modalità può vantare diverse migliorie grafiche, come ombre, profondità di campo e filtro anisotropico di maggior qualità, oltre ad una risoluzione nativa pari a 1080p. La seconda e la terza fanno a meno delle opzioni grafiche aggiuntive: una tuttavia privilegia la stabilità del framerate, e l'altra sfrutta la potenza aggiuntiva per incrementare esponenzialmente la risoluzione. Queste ultime due girano ad una risoluzione nativa superiore a 1080p, i cui valori non sono al momento noti. In tutti i casi l'output a 4K viene raggiunto grazie alla tecnica del checkerboard rendering.

La redazione di GearNuke ha ben pensato di confrontare la qualità visiva di tutte e tre le modalità in una serie di screenshot comparativi che trovate a questo indirizzo. Al fine di appurarne le reali caratteristiche, vi consigliamo di guardare le immagini alla loro dimensione originale su uno schermo di dimensioni appropriate.

Monster Hunter World debutterà il 26 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, mentre i giocatori PC dovranno purtroppo attendere fino al prossimo autunno. Vi ricordiamo che l'attuale Open Beta resterà attiva fino alle ore 03:00 del 22 gennaio. Per l'occasione, il nostro Angelo de Martini l'ha giocata sui nostri canali, e il risultato è un video gameplay di ben due ore.