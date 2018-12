Monster Hunter World: Tsujimoto promette 'importanti novità' a breve

Dal palco della kermesse losangelina dei The Game Awards 2018, il produttore di Monster Hunter World Ryozo Tsujimoto ha ritirato il premio per il miglior gioco di ruolo dell'anno e preannunciato delle "importanti novità" che riguarderanno la serie action ruolistica di Capcom.

"Presto faremo un importante annuncio (legato a Monster Hunter, ndr) che renderà davvero tutti felici", ha affermato il buon Tsujimoto cogliendo al volo l'occasione offertagli dalla vetrina mediatica dei TGA 2018.

L'annuncio promessoci dal produttore di Monster Hunter World non dovrebbe avere a che fare con l'ultimo atto della saga hunting di Capcom commercializzato il 26 gennaio di quest'anno, specie in virtù della recente apertura del Festival Stelle d'Inverno.

Le dichiarazioni di Tsujimoto, di conseguenza, non fanno che alimentare il fuoco dell'hype divampato in queste settimane dalle indiscrezioni che vedrebbero impegnato il colosso videoludico giapponese nello sviluppo in gran segreto di un nuovo episodio dell'epopea di Monster Hunter per PC, PlayStation 4 e Xbox One che capitalizzi il patrimonio di esperienze maturato dagli autori dell'ultimo capitolo.

Nel corso delle prossime settimane, quindi, scopriremo cosa bolle in pentola e capiremo quali sono i piani a lungo termine di Capcom relativi alla sempre più ricca proprietà intellettuale di Monster Hunter.