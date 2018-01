Monster Hunter World: tutti i dettagli sulla Day One Patch

ha annunciato tutti dettagli sul primo aggiornamento di Monster Hunter World , disponibile dal 26 gennaio, data di uscita del gioco. La Day One Patch pesae sbloccherà varie funzionalità, tra cui il multiplayer online e la chat in-game.

La patch 1.01 sblocca le funzionalità online del gioco, tra cui il multiplayer, gli eventi legati alle quest e la chat in-game, funzioni altrimenti inaccessibili senza aver installato l'update. Le novità però non finiscono qui perchè l'aggiornamento include anche la possibilità di ricevere contenuti aggiuntivi tramite il servizio My House e aggiunge la galleria nel menu iniziale utile per poter rivedere i replay di alcune sequenze. Inoltre, il personaggio mascotte Poogie viene aggiunto al Quartier Generale.

L'update del Day One aggiunge anche il supporto per nuove lingue (solo testo) tra cui portoghese, polacco, russo, cinese tradizionale e coreano. Il gioco sarà tradotto e doppiato in giappones, inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo. Garantita anche la correzione di alcuni bug e problemi minori.

Un secondo aggiornamento arriverà in primavera e includerà il supporto per il primo DLC, oltre a nuove skin, facepaint e oggetti cosmetici gratuiti per tutti i giocatori. Ricordiamo che Monster Hunter World sarà disponibile dal 26 gennaio in Europa su PlayStation 4 e Xbox One, dall'autunno 2018 anche su PC.