Monster Hunter World: una mod aggiunge la Regina degli Xenomorfi di Alien

La community dei modder di videogame è senza dubbio tra le più creative e... beh, folli, che ci siano. Non è assolutamente raro infatti imbattersi in alcune bizzarre modifiche che modifichino l'esperienza di gioco di vari titoli, magari contaminandoli con alcuni celebri franchise.

Ieri ad esempio vi abbiamo raccontato del Millennium Falcon di Star Wars ricreato in Fortnite da un utente, e del modder che ha corretto 790 bug di Dragon Age Origins inserendo nel gioco addirittura alcune sequenze tagliate dagli sviluppatori. Si tratta solo degli ultimi due esempi in ordine di tempo, ai quali si aggiunge oggi una mod per l'apprezzatissimo Monster Hunter World che aggiunge al videogame di Capcom un nuovo mostro, dall'aspetto piuttosto familiare agli amanti del cinema e della fantascienza.

Si tratta della Regina degli Xenomorfi, direttamente dal franchise di Alien, che è stata inserita nel gioco da un modder che ne ha ricreato l'aspetto in maniera perfettamente dettagliata. Il file è scaricabile come sempre da NexusMods, e l'utente ha spiegato di aver dovuto eliminare gli arti posizionati sul petto in modo da rendere più visibile il punto debole della creatura, e che alcune animazioni, soprattutto riguardo il collo della bestia, non sono precise al 100%.

Se però avete sempre sognato di uccidere una delle creature più spaventose dell'universo, beh, è la vostra occasione. A proposito del videogame di Capcom, nella giornata di oggi sarà introdotto un aggiornamento di Monster Hunter World che prevede il supporto per i display 21:9 ed altri piccoli cambiamenti, tra cui la risoluzione di numerosi bug.