Monster Hunter World, ultimo update per Iceborne: il trailer svela la data di lancio

I Cacciatori e le Cacciatrici impegnate tra le selve e i ghiacci di Monster Hunter World: Iceborne possono prepararsi ad affrontare un'ultima grande impresa.

Dopo aver annunciato l'intenzione di pubblicare un ultimo grande update per l'espansione, Capcom offre tutti i dettagli sull'esordio del contenuto. L'aggiornamento sarà reso gratuitamente disponibile a partire dal prossimo giovedì 1 ottobre, alle ore 02:00 della notte. Come già confermato, il contenuto condurrà al debutto di Fatalis in Monster Hunter World: Iceborne, con il temibile Drago Nero che si appresta a dare notevole filo da torcere anche ai Cacciatori più esperti.

Per presentare l'update, il team di sviluppo ha pubblicato un trailer dai toni epici, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Con l'update non mancheranno poi nuovi set da forgiare e ulteriori sfide da affrontare, con l'arrivo di Arch-Tempered Velkhana. Infine,ritornano per l'occasione alcuni eventi speciali, tra cui una collaborazione tra Monter Hunter World: Iceborne e i Japan Universal Studios. Siete pronti a imbracciare le vostre colossali armi ancora una volta?



L'espansione dell'hunting game si è nel tempo coltivata un'ampia e appassionata community, con il successo della produzione confermato dai dati di vendita, che ad agosto vedevano oltre 16 milioni di copie vendute per Monster Hunter World: Iceborne.