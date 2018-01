Monster Hunter World ha venduto 1.35 milioni di copie in Giappone in 72 ore

ha venduto 1.350.412 copie sul mercato retail giapponese durante i primi tre giorni di commercializzazione, segnando un nuovo record per quanto riguarda le vendite della prima settimana di un gioco PlayStation 4.

Ad oggi, Monster Hunter World è il videogioco per PS4 più venduto di sempre in Giappone, Famitsu si aspetta che le vendite della prima settimana siano superiori a due milioni, includendo nel dato anche i download digitali e le carte prepagate.

Il lancio di Monster Hunter World ha spinto le vendite di PS4 e PS4 Pro, questa settimana a quota 140.000 unità contro le 44.000 della settimana precedente. Si tratta della seconda miglior settimana di sempre per PlayStation 4 in Giappone, inferiore solo a quella di lancio, dove si registrarono 322.000 pezzi venduti. In totale, Capcom ha distribuito cinque milioni di copie del gioco in tre giorni in tutto il mondo.